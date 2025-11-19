Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nicht aufmerksam genug

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer in das Heck eines anderen Autos.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Audi von Laichingen in Richtung Suppingen. Auf der Landesstraße 1236 befand sich eine Baustelle mit einer mobilen Ampelanlage. Dort hielt eine 55-Jährige in ihrem Seat. Der Audi Fahrer sah das stehende Auto zu spät und krachte dem Seat in das Heck. Eigenen Angaben soll er durch die tiefstehende Sonnne geblendet worden sein. Bei dem Unfall erlitt der Unfallverursacher leichte Velretzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2223728 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell