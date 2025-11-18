Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten/B10 - Unfall nach medizinischem Notfall

Am Montag stießen eine 68-Jährige mit ihrem Kleinwagen und ein Lkw auf der B10 bei Westerstetten frontal zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr die Frau auf der B10 von Geislingen in Richtung Ulm. Der Nissan kam wohl laut Zeugenangaben zwischen Luizhausen und Vorderdenkental mehrfach in den Gegenverkehr, so dass die Fahrzeuge sogar bis zum Stillstand abbremsen mussten. Kurz nach der Abzweigung Vorderdenkental kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw-Gespann. Der 64-jährige Fahrer des Mercedes mit Muldenkipperanhänger konnte nicht mehr ausweichen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Wie die Polizei weiter berichtet, trat bei der Seniorin wohl bereits vor dem Unfall ein medizinisches Problem auf. Deshalb geriet der Nissan auf die Gegenspur. Bei dem Zusammenstoß wurde die Seniorin schwerverletzt, der Fahrer des Lkw zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Die Polizei schätzt den Schaden am Nissan auf ca. 15.000 Euro, die Höhe des Schadens am Mercedes Lkw wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto und den nicht mehr fahrbereiten Lkw. Da die B10 durch die Fahrzeuge komplett blockiert war, wurde wegen dem erhöhten Verkehrsaufkommen eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wurde aus beiden Richtungen an der Tomerdinger Kreuzung und Abzweigung Vorderdenkental abgeleitet. Kurz nach 20 Uhr waren die beiden Fahrzeuge geborgen und die Strecke wieder frei.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

++++2219513

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell