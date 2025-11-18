PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit und zu geringer Abstand führte wohl zu einem Unfall am Montag bei Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Audi auf der L1083 von Oggenhausen in Richtung Giengen unterwegs. Wegen eines Pannenfahrzeuges musste der Audifahrer abbremsen. Das bemerkte wohl ein nachfolgender 21-Jähriger mit seinem 3er BMW zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

