Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Frau erlitt bei Bahnunfall tödliche Verletzungen
Am Dienstag wurde eine Frau am Bahnhof in Göppingen von einem Regionalexpress erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Wenige Minuten nach 10 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall am Bahnhof in Göppingen. Laut Zeugen war eine Fußgängerin zwischen den Bahnsteigen auf den Gleisen unterwegs, als sie von einem einfahrenden Zug erfasst und überrollt wurde. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei sowie Kräfte der Bundespolizei sind im Einsatz und nahmen die Ermittlungen zum Unfall auf.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

