POL-UL: (UL) Ulm - Autoreifen gestohlen
Am Wochenende montierte in Ulm ein Unbekannter die Bereifung von einem Auto ab.
Ulm (ots)
Der Dacia stand zwischen Freitag und Montag im Hermann-Köhl-Weg. Ein Unbekannter unterlegte das Auto mit Unterlegkeilen und demontierte die vier Kompletträder an dem Dacia. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
+++++++ 2217114 (BK)
