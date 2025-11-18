Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte machten Beute am Montag in Birenbach.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 18.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Straße Am Geißberg. Die Einbrecher gelangten über eine Nebeneingangstür in das Haus. Die hatten sie mit einem Werkzeug aufgehebelt. So gelangten die Diebe auch ins Haus und suchten in nahezu allen Räumlichkeiten vom Keller bis zum Obergeschoß nach Brauchbarem. Dazu wühlten sie in sämtlichen Schränken und Schubladen. Was die Einbrecher mitgenommen haben, muss die Polizei noch ermitteln. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft konnte kurz vor 19 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen im Bereich Brückenstraße / Am Geißberg wegrennen sehen. Die Unbekannten flüchteten beim Erkennen des Zeugen in nördliche Richtung über ein angrenzendes Feld. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Montag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Geißberg gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2220030

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

