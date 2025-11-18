Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fahranfänger passt nicht auf

Am Montag kam es in Ehingen an einem Fußgängerüberweg zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Der 18-jährige Fahranfänger fuhr mit seinem VW in der Altsteußlinger Straße. Auf Höhe Geierstraße überquerte gerade ein 12-jähriger Fußgänger die Straße am Fußgängerüberweg. Das Kind versuchte noch den Unfall zu verhindern, indem es schneller über die Straße lief. Das gelang nicht und es kam zum Unfall. Durch den Aufprall wurde der 12-Jährige nach vorne auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Glücklicherweise konnte er nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus das wieder verlassen. Warum der Fahranfänger nicht aufgepasst hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verursachen eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden verantworten. Welche fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen ihm drohen, entscheidet die Führerscheinbehörde.

