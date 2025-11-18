Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autobatterien gestohlen

Am Wochenende baute ein Dieb die Batterien von einem Laster aus.

Ulm (ots)

Der Lastwagen stand von Freitag bis Montag "In der Wanne". Ein Unbekannter begab sich zu dem Fahrzeug und demontierte die Abdeckungen der Batterien. Danach baute er die beidem im Lkw verbauten Batterien aus und nahm diese mit. Wer dafür verantwortlich sein könnte, ermittelt nun die Polizei.

+++++++ 2217309 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell