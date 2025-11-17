Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm - drei Tatverdächtige nach Raubdelikten in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Anfang Oktober ereigneten sich im Bereich der Ulmer Innenstadt zwei Raub- beziehungsweise Körperverletzungsdelikte. Am 01.10.2025 gegen 20 Uhr zwangen die drei unbekannte Täter einen 28 Jahre alten Mann unter Drohung mit einer Schusswaffe in einen abgelegenen Bereich in der Gartenstraße in Ulm. Dort nahmen sie diesem Bargeld i. H. v. 450 Euro ab. Anschließend schlugen sie gemeinsam, unter anderem mit einer Flasche und dem Griff eines Messers, auf das Opfer ein. Zudem wurde Pfefferspray in das Gesicht des Opfers gesprüht. Als mehrere Zeugen dem Mann zur Hilfe eilten, flohen die drei unbekannten Männer. Das Opfer trug durch die Tat neben Prellungen eine Augenreizung und eine Platzwunde davon.

In einem weiteren Fall traten am 05.10.2025, gegen 03:00 Uhr, zwei der drei Männer im Bereich des Bahnhofs in Ulm in Erscheinung. Hierbei sollen die Verdächtigen einen 24 Jahre alten Mann scheinbar unvermittelt mit Pfefferspray und einem Messer attackiert haben. Der Mann wurde hierbei an den Armen und am Oberkörper verletzt. Die Täter konnten auch hier unerkannt vom Tatort fliehen.

Nach umfangreichen Ermittlungen gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass sie die drei bislang unbekannten Täter zweifelsfrei identifizieren konnten. Es handelt sich bei den Beschuldigten um einen 25 Jahre alten Marokkaner und zwei tunesische Staatsangehörige im Alter von 21 und 27 Jahren. Diese konnten zwischen dem 07.10.2025 und dem 11.11.2025 festgenommen werden. Sie wurden jeweils nach ihrer vorläufigen Festnahme beim Amtsgericht Ulm dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die von der Staatsanwaltschaft Ulm beantragten Haftbefehle konnten daraufhin vollzogen werden. Alle drei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

+++

Daniel Frischmann, Polizeipräsidium Ulm, 0731 188 1111

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731 188 1441

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell