Am Sonntag sind der Polizei in Uhingen zwei Angler ins Netz gegangen.

Gegen 12.45 Uhr fielen einem Zeugen zwei Männer südlich von Uhingen am Charlottensee auf. Die hatten sich dort niedergelassen und eine Angel ins Wasser geworfen. Auch ein Kescher lag schon bereit. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer zum Glück noch keinen Erfolg hatten. Einen Fischereiausweis hatte weder der 27-Jährige noch der 41-Jährige. Die beiden Männer sehen nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen. Das Angelequipment wurde einbehalten. Da die beiden polnischen Staatsangehörigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

