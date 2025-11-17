PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Stilles Örtchen brennt
Unbekannte zündeten das Klo am Sonntag bei Dürmentingen an.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr wurde das brennende Dixi Klo auf einer Viehweide östlich von Dürmentingen gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Klo neben dem Fasanenhofweg ab. Das brannte vollständig nieder. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte das Feuer mutwillig verursacht worden sein. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden auf rund 700 Euro.

++++2213012

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren