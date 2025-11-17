POL-UL: (BC) Dürmentingen - Stilles Örtchen brennt
Unbekannte zündeten das Klo am Sonntag bei Dürmentingen an.
Ulm (ots)
Kurz nach 23 Uhr wurde das brennende Dixi Klo auf einer Viehweide östlich von Dürmentingen gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Klo neben dem Fasanenhofweg ab. Das brannte vollständig nieder. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte das Feuer mutwillig verursacht worden sein. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden auf rund 700 Euro.
