Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oberessendorf/B30 - Unfall beim Abbiegen

Am Samstag achtete eine 48-Jährige bei Obersessendorf nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht war eine 48-Jährige mit ihrem Opel auf der B30 von Biberach in Richtung Ravensburg unterwegs. An der Einmündung Höhe Oberessendorf hatte sie sich auf dem Linksabbiegefahrstreifen eingeordnet und fuhr anschließend nach links. Dabei sah sie wohl den entgegenkommenden Audi eines 64-Jährigen. Wie die Opelfahrerin später bei der Polizei angab, hatte sie den Abstand zum Entgegenkommenden wohl falsch eingeschätzt und deshalb kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 3.000 Euro, die Höhe des Schadens am anderen Audi ist noch unklar. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

++++2209345

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell