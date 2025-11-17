Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Eimer auf Straße geworfen

Am Sonntag konnte ein Autofahrer dem Eimer nicht mehr ausweichen.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Hyundai in der Albstraße. Auf Höhe Bushaltestelle Albstraße warfen zwei Unbekannte einen Plastikeimer auf die Fahrbahn. Der 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Hyundai. Die beiden Übeltäter flüchteten. Zu den Tätern konnte lediglich gesagt werden, dass sie dunkel gekleidet waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

+++++++ 2209080 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell