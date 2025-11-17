PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Eimer auf Straße geworfen
Am Sonntag konnte ein Autofahrer dem Eimer nicht mehr ausweichen.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Hyundai in der Albstraße. Auf Höhe Bushaltestelle Albstraße warfen zwei Unbekannte einen Plastikeimer auf die Fahrbahn. Der 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Hyundai. Die beiden Übeltäter flüchteten. Zu den Tätern konnte lediglich gesagt werden, dass sie dunkel gekleidet waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

+++++++ 2209080 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren