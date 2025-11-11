PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrugsfall durch vermeintliche Handwerker in Mainz-Marienborn

Mainz-Marienborn (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es in Mainz-Marienborn zu einem Betrugsfall durch vier bislang unbekannte Männer.

Zwischen 08:00 und 09:00 Uhr erschienen die Männer am Wohnhaus eines Geschädigten und gaben an, festgestellt zu haben, dass dessen Dach reparaturbedürftig sei. Sie boten an, die Arbeiten unmittelbar auszuführen. In der Folge waren die Männer mehrere Stunden beschäftigt, entfernten die alten Regenrinnen und brachten eine neue an.

Nach Angaben des Geschädigten war ursprünglich lediglich eine Säuberung vereinbart worden. Ein Preis war im Vorfeld nicht festgelegt. Nach Abschluss der Arbeiten forderten die Männer schließlich 4.500 Euro in bar. Mit einer Rechnung hätte der Geschädigte nach Darstellung der Männer sogar das Dreifache zahlen müssen. Der Geschädigte zahlte zunächst einen Teil des Geldes. Die Männer kündigten an, sich etwas zu essen zu holen und anschließend zurückzukehren, um das restliche Geld abzuholen.

Der Geschädigte erkannte den Betrug und verständigte umgehend die Polizei.

Wir raten Bürgerinnen und Bürgern dazu, bei unerwarteten Handwerkerbesuchen besondere Vorsicht walten zu lassen:

   - Seriöse Handwerksbetriebe vereinbaren Arbeiten schriftlich und 
     erstellen Kostenvoranschläge.
   - Zahlungen sollten ausschließlich gegen ordnungsgemäße Rechnung 
     erfolgen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lehnen Sie 
     unaufgeforderte Angebote ab.
   - Bei verdächtigen Situationen sofort den Notruf wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren