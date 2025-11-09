POL-PPMZ: Ziviler Polizeibeamter von Mainzer Fans angegriffen
Mainz (ots)
Am 09.11.25 gegen 17:00 Uhr wurde ein in zivil im Fußballeinsatz befindlicher Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einer 8-köpfigen Personengruppe angegriffen und leicht verletzt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte eine passende Personengruppe im Bereich der Grünanlage an der Kaiserstraße angetroffen und kontrolliert werden. Die Tätergruppe ist der Mainzer Fanszene zuzuordnen. Die Ermittlungen zum Hintergrund und den Täter dauern an.
