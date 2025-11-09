PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ziviler Polizeibeamter von Mainzer Fans angegriffen

Mainz (ots)

Am 09.11.25 gegen 17:00 Uhr wurde ein in zivil im Fußballeinsatz befindlicher Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einer 8-köpfigen Personengruppe angegriffen und leicht verletzt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte eine passende Personengruppe im Bereich der Grünanlage an der Kaiserstraße angetroffen und kontrolliert werden. Die Tätergruppe ist der Mainzer Fanszene zuzuordnen. Die Ermittlungen zum Hintergrund und den Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:54

    POL-PPMZ: Eigentümer erkennt gestohlenes Fahrrad auf offener Straße wieder

    Mainz-Mombach (ots) - Anfang dieser Woche wurde einem 48-jährigen Mainzer sein Fahrrad aus dem Vorgarten entwendet. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 23:30 Uhr, begegnete der Geschädigte in der Suderstraße im Stadtteil Mainz-Mombach zwei männlichen Personen, die mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren. Der Mann sprach die beiden Personen an und es wurde ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Sachbeschädigung nach Verkehrskonflikt - Zeugen gesucht

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Goethestraße in der Mainzer Neustadt zu einer Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einem Verkehrsvorgang. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Rheinallee und beabsichtigte, nach links in die Moltkestraße abzubiegen. In diesem Moment näherten sich zwei männliche Personen auf einem E-Scooter und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf der Rheinallee

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kommt es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Person verletzt wird. Ein 17-jähriger Radfahrer ist auf dem Fahrradschutzstreifen der Rheinallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fährt ein Freund ebenfalls mit dem Fahrrad. Zur gleichen Zeit nähert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren