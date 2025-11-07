Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Eigentümer erkennt gestohlenes Fahrrad auf offener Straße wieder

Mainz-Mombach (ots)

Anfang dieser Woche wurde einem 48-jährigen Mainzer sein Fahrrad aus dem Vorgarten entwendet. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 23:30 Uhr, begegnete der Geschädigte in der Suderstraße im Stadtteil Mainz-Mombach zwei männlichen Personen, die mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren.

Der Mann sprach die beiden Personen an und es wurde die Polizei zur weiteren Klärung des Sachverhalts verständigt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gab einer der Männer an, das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Mainz-Kastel von einer unbekannten männlichen Person für 20 Euro erworben zu haben. Ob diese Darstellung zutrifft, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach abschließender Prüfung der Eigentumsverhältnisse wurde das Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt.

