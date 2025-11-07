PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Eigentümer erkennt gestohlenes Fahrrad auf offener Straße wieder

Mainz-Mombach (ots)

Anfang dieser Woche wurde einem 48-jährigen Mainzer sein Fahrrad aus dem Vorgarten entwendet. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 23:30 Uhr, begegnete der Geschädigte in der Suderstraße im Stadtteil Mainz-Mombach zwei männlichen Personen, die mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren.

Der Mann sprach die beiden Personen an und es wurde die Polizei zur weiteren Klärung des Sachverhalts verständigt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gab einer der Männer an, das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Mainz-Kastel von einer unbekannten männlichen Person für 20 Euro erworben zu haben. Ob diese Darstellung zutrifft, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach abschließender Prüfung der Eigentumsverhältnisse wurde das Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Sachbeschädigung nach Verkehrskonflikt - Zeugen gesucht

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Goethestraße in der Mainzer Neustadt zu einer Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einem Verkehrsvorgang. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Rheinallee und beabsichtigte, nach links in die Moltkestraße abzubiegen. In diesem Moment näherten sich zwei männliche Personen auf einem E-Scooter und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf der Rheinallee

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kommt es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Person verletzt wird. Ein 17-jähriger Radfahrer ist auf dem Fahrradschutzstreifen der Rheinallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fährt ein Freund ebenfalls mit dem Fahrrad. Zur gleichen Zeit nähert ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung und Beleidigung in Baufachmarkt

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kam es gegen 15:45 Uhr in einem Baufachmarkt in der Rheinallee zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann einen 25-jährigen Mainzer körperlich und verbal attackierte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung spuckte der 20-Jährige dem Geschädigten ins Gesicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren