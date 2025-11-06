Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung und Beleidigung in Baufachmarkt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kam es gegen 15:45 Uhr in einem Baufachmarkt in der Rheinallee zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann einen 25-jährigen Mainzer körperlich und verbal attackierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung spuckte der 20-Jährige dem Geschädigten ins Gesicht. Eine Begleiterin des Geschädigten dokumentierte die Situation mit ihrem Smartphone, um eine spätere Identifizierung des Täters zu ermöglichen. Währenddessen beleidigte der Tatverdächtige die Jugendliche durch das Zeigen des Mittelfingers.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 20-jährigen Mann noch vor Ort antreffen. Er räumte die Tat ein. Die Beweggründe für sein Verhalten sind derzeit nicht bekannt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell