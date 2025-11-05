Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Kellerabteile in Mainzer Altstadt eingebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen 15.10.2025 und Dienstag, 04.11.2025, in einem Wohngebäude in der Holzstraße in der Mainzer Altstadt in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem drei Fahrräder.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell