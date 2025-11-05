PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Kellerabteile in Mainzer Altstadt eingebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen 15.10.2025 und Dienstag, 04.11.2025, in einem Wohngebäude in der Holzstraße in der Mainzer Altstadt in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem drei Fahrräder.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:19

    POL-PPMZ: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Mainzer Altstadt gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstag, den 4. November 2025, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Schusterstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der Ladendetektiv des Kaufhauses einen Mann, der in der Parfümabteilung ein goldenes Parfümfläschchen in seine Jackentasche steckte und das Geschäft ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Altstadt - Zeugen gesucht

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstag, den 04. November 2025, kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Neubrunnenstraße, Ecke Hintere Bleiche, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw in Längsaufstellung unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand der Neubrunnenstraße abgestellt. Hinter diesem Fahrzeug parkte eine Mercedes A-Klasse, ebenfalls ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:44

    POL-PPMZ: Dreiste Zechbetrüger in Linienbus in Mainz gestellt

    Mainz (ots) - Wegen Zechbetrugs müssen sich nun zwei 33 und 40 Jahre alte Männer verantworten, die am Montagnachmittag in einem Restaurant am Gutenbergplatz Essen bestellten und anschließend, ohne zu bezahlen, wieder gingen. Gegen kurz vor 17 Uhr meldete eine Person der Polizei den Zwischenfall per Notruf. Demnach hätten sich zwei Männer in den Außenbereich eines Lokals gesetzt und Essen bestellt. Kurz nachdem ihnen ...

    mehr
