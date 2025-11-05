PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Altstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, den 04. November 2025, kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Neubrunnenstraße, Ecke Hintere Bleiche, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw in Längsaufstellung unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand der Neubrunnenstraße abgestellt. Hinter diesem Fahrzeug parkte eine Mercedes A-Klasse, ebenfalls in Längsaufstellung. Beim Ausparken touchierte die Mercedes A-Klasse den abgestellten Pkw an dessen hinterer Stoßstange, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Vorfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Dieser hinterließ eine Mitteilung an dem beschädigten Fahrzeug.

Die Polizei Mainz bittet den Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:44

    POL-PPMZ: Dreiste Zechbetrüger in Linienbus in Mainz gestellt

    Mainz (ots) - Wegen Zechbetrugs müssen sich nun zwei 33 und 40 Jahre alte Männer verantworten, die am Montagnachmittag in einem Restaurant am Gutenbergplatz Essen bestellten und anschließend, ohne zu bezahlen, wieder gingen. Gegen kurz vor 17 Uhr meldete eine Person der Polizei den Zwischenfall per Notruf. Demnach hätten sich zwei Männer in den Außenbereich eines Lokals gesetzt und Essen bestellt. Kurz nachdem ihnen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:25

    POL-PPMZ: Mehrere Handyverstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

    Mainz (ots) - Am Montagnachmittag, 03.11.2025, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Wormser Straße in Mainz-Weisenau Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der verbotswidrigen Nutzung von elektronischen Kommunikationsgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, während der Fahrt. Dabei wurden innerhalb rund einer ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:23

    POL-PPMZ: Unbekannte versuchen Balkontür am Winterhafen in Mainz aufzuhebeln

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen versucht, in eine Wohnung im Bereich Am Winterhafen in der Mainzer Innenstadt einzubrechen. Einsatzkräfte der Polizei stellten an einer beschädigten Balkontür Hebelmarken fest. Ins Innere gelangten der oder die Täter nicht. Die Tat muss sich zwischen 20.10.2025 und Montag, 03.11.2025, ereignet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren