Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Altstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, den 04. November 2025, kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Neubrunnenstraße, Ecke Hintere Bleiche, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw in Längsaufstellung unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand der Neubrunnenstraße abgestellt. Hinter diesem Fahrzeug parkte eine Mercedes A-Klasse, ebenfalls in Längsaufstellung. Beim Ausparken touchierte die Mercedes A-Klasse den abgestellten Pkw an dessen hinterer Stoßstange, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Vorfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Dieser hinterließ eine Mitteilung an dem beschädigten Fahrzeug.

Die Polizei Mainz bittet den Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

