POL-PPMZ: Unbekannte versuchen Balkontür am Winterhafen in Mainz aufzuhebeln

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen versucht, in eine Wohnung im Bereich Am Winterhafen in der Mainzer Innenstadt einzubrechen. Einsatzkräfte der Polizei stellten an einer beschädigten Balkontür Hebelmarken fest. Ins Innere gelangten der oder die Täter nicht. Die Tat muss sich zwischen 20.10.2025 und Montag, 03.11.2025, ereignet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

