Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Crash Kurs RLP

POL-PPMZ: Crash Kurs RLP
Bad Kreuznach (ots)

Es findet am 19.11.25, um 11.10 Uhr eine Verkehrspräventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums Mainz statt. Angeregt durch die BBS Wirtschaft (HBF Bereich Polizei und Verwaltung), die in ihrem Unterricht Verkehrsprävention bearbeiten, wird diese Veranstaltung in der Kreisverwaltung in Bad Kreuznach im großen Sitzungssaal stattfinden.

Teilnehmen werden die 12. Stufe des Gymnasiums der BBS Wirtschaft und die Oberstufe der HBFS.

Es handelt sich um eine sehr wirkungsvolle, emotionale Präventionsveranstaltung, die die Zielgruppe "junge Fahrende" ansprechen soll. Mit realen Bildern und Berichten von Verkehrsunfällen machen sie junge Menschen auf die Gefahren aufmerksam - das ist Unfallprävention.

Diese Art Veranstaltung findet das erste Mal im Kreis Bad Kreuznach statt. Auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mainz können sich weitere interessierte Schulen informieren und sich diese Veranstaltung an ihre eigene Schule holen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

