Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Gewerbebetrieb in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, 01.11.2025, zwischen 16:00 Uhr und 20:35 Uhr in einen Gewerbebetrieb in der Wernher-von-Braun-Straße in Mainz-Hechtsheim eingebrochen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde sich durch einen eingeworfene Fensterscheibe Zugang zum Inneren der Räumlichkeiten verschafft. Die Höhe des Schadens und von möglichem Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

