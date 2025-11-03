PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Gewerbebetrieb in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, 01.11.2025, zwischen 16:00 Uhr und 20:35 Uhr in einen Gewerbebetrieb in der Wernher-von-Braun-Straße in Mainz-Hechtsheim eingebrochen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde sich durch einen eingeworfene Fensterscheibe Zugang zum Inneren der Räumlichkeiten verschafft. Die Höhe des Schadens und von möglichem Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren