Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen in der Eugen-Salomon-Straße - Mehrere Verstöße festgestellt

Mainz (ots)

Mehrere Polizeikräfte führten am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr eine Verkehrskontrollstelle in der Eugen-Salomon-Straße durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 73 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrere Verstöße fest:

- Drei Fahrzeugführende standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, - zwei Personen führten ein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis, - bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, - zudem wurden zwei Gurtverstöße geahndet, - sowie bei vier weiteren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Neben der konsequenten Ahndung der Verstöße nutzten die Einsatzkräfte die Gelegenheit, um mit zahlreichen Verkehrsteilnehmenden offene Gespräche über Verkehrssicherheit und verantwortungsbewusstes Fahren zu führen. Die Kontrollmaßnahme wurde von den Bürgerinnen und Bürgern überwiegend positiv aufgenommen. Viele Verkehrsteilnehmende zeigten Verständnis für die durchgeführten Kontrollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell