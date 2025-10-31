Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gelöste Radmuttern führen zu gefährlicher Verkehrssituation auf der Saarstraße

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Saarstraße in Mainz zu einer gefährlichen Situation, bei der eine Verkehrsteilnehmerin nur durch umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindern konnte.

Eine 35-jährige Mainzerin war mit einem Mietfahrzeug stadteinwärts unterwegs, als sie plötzlich bemerkte, dass sich das Fahrzeug nur schwer kontrollieren ließ und sie die Fahrspur nicht mehr halten konnte. Die Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig, verringerte ihre Geschwindigkeit und brachte das Fahrzeug schließlich sicher zum stehen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte die Frau fest, dass an einem der Vorderräder die Radschrauben vollständig gelöst waren. Auch an einem Hinterrad konnten mehrere gelockerte Radmuttern festgestellt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Fahrzeugnutzerin den Wagen zuvor in der Isaac-Fulda-Allee in Mainz-Gonsenheim abgestellt. Es besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter die Radmuttern in einem unbeobachteten Moment absichtlich gelockert haben.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

