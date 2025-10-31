PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gelöste Radmuttern führen zu gefährlicher Verkehrssituation auf der Saarstraße

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Saarstraße in Mainz zu einer gefährlichen Situation, bei der eine Verkehrsteilnehmerin nur durch umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindern konnte.

Eine 35-jährige Mainzerin war mit einem Mietfahrzeug stadteinwärts unterwegs, als sie plötzlich bemerkte, dass sich das Fahrzeug nur schwer kontrollieren ließ und sie die Fahrspur nicht mehr halten konnte. Die Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig, verringerte ihre Geschwindigkeit und brachte das Fahrzeug schließlich sicher zum stehen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte die Frau fest, dass an einem der Vorderräder die Radschrauben vollständig gelöst waren. Auch an einem Hinterrad konnten mehrere gelockerte Radmuttern festgestellt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Fahrzeugnutzerin den Wagen zuvor in der Isaac-Fulda-Allee in Mainz-Gonsenheim abgestellt. Es besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter die Radmuttern in einem unbeobachteten Moment absichtlich gelockert haben.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: 200 Kilo schwerer Abbruchbohreraufsatz von Baustelle in Mainz gestohlen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.10.2025, 17:30 Uhr und Donnerstag, 30.10.2025, 07:30 Uhr einen rund 200 Kilogramm schweren Meißel-Abbruchbohrer von einer Baustelle im Bereich des Liebfrauenplatzes in der Mainzer Altstadt gestohlen. Dabei handelt es sich um einen Aufsatz eines mobilen Baugerätes, mit dem Bauten ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: 87-Jährige in Mainzer Innenstadt bestohlen

    Mainz (ots) - Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Mainzer Innenstadt bestohlen worden. Die Frau war mit einer Begleiterin in einem Restaurant in der Schusterstraße essen. Nach dem Zahlen legte sie die Tasche auf einen Stuhl neben sich. Gegen 13:30 Uhr bemerkte sie, dass ihre Handtasche verschwunden war. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren