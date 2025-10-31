PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 87-Jährige in Mainzer Innenstadt bestohlen

Mainz (ots)

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Mainzer Innenstadt bestohlen worden.

Die Frau war mit einer Begleiterin in einem Restaurant in der Schusterstraße essen. Nach dem Zahlen legte sie die Tasche auf einen Stuhl neben sich. Gegen 13:30 Uhr bemerkte sie, dass ihre Handtasche verschwunden war.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

