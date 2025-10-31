Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 200 Kilo schwerer Abbruchbohreraufsatz von Baustelle in Mainz gestohlen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.10.2025, 17:30 Uhr und Donnerstag, 30.10.2025, 07:30 Uhr einen rund 200 Kilogramm schweren Meißel-Abbruchbohrer von einer Baustelle im Bereich des Liebfrauenplatzes in der Mainzer Altstadt gestohlen. Dabei handelt es sich um einen Aufsatz eines mobilen Baugerätes, mit dem Bauten abgerissen werden. Wie genau der Aufsatz abtransportiert worden sein könnte, ist unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

