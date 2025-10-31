Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollstuhlfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn in Mainz-Gonsenheim verletzt

Mainz (ots)

Ein 39-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Freitagmittag, 31.10.2025, gegen 12:50 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn an der Kreuzung Müllerwäldchen/Elbestraße/An der Bruchspitze in Mainz-Gonsenheim - in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle Hugo-Eckener-Straße - verletzt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand passierte der Rollstuhlfahrer eine mit einer Ampel versehene Querung, als es zur Kollision mit der Straßenbahn kam. Der Mann erlitt nach derzeitigem Stand unter anderem eine Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Individualverkehr und Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

