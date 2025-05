Generalzolldirektion

GZD: Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2024 mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Hamburger Hafen

Bonn (ots)

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil besucht den Zoll im Hamburger Hafen und stellt gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, die bundesweite Bilanz des Zolls 2024 vor

Termin: 3. Juni 2025,

Überseebrücke (Zollponton), 20459 Hamburg Beginn der Veranstaltung um 10:15 Uhr Ende der Veranstaltung um 12:15 Uhr

Für die Akkreditierung bitten wir darum bis spätestens 09:45 Uhr vor Ort einzutreffen. Bitte nutzen Sie die zur Verfügung stehenden öffentlichen Parkplätze.

Der Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil wird gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink die Zoll-Bilanz 2024 vorstellen und sich anschließend nach einer Fahrt mit dem Zollboot am Beispiel der Kontrolle eines Containerschiffes ein eigenes Bild davon machen, wie Zöllnerinnen und Zöllner im Hamburger Hafen arbeiten.

Für die Pressekonferenz sind 30 Minuten vorgesehen. Nach den Ansprachen besteht Gelegenheit für O-Töne. Auf der sich anschließenden Überfahrt mit Zollbooten ab 10:45 Uhr in den Containerhafen (Dauer ca. 25 Minuten) haben Sie Gelegenheit, Fragen an den Bundesminister der Finanzen und den Präsidenten der Generalzolldirektion zu stellen. Nach Ankunft auf dem Terminal können Video- und Bildaufnahmen des Ministers gemacht werden. Das Betreten des Containerschiffes und Teilnahme an der Kontrolle ist aus Sicherheitsgründen ausdrücklich NICHT gestattet.

HINWEIS:

Für die Teilnahme an der Pressekonferenz und anschließenden Zollbootfahrt sowie für das Betreten des Terminals ist eine vorherige namentliche Anmeldung (mit Geburtsdatum und Personalausweisnummer) zwingend erforderlich. Bitte melden Sie sich per E-Mail bis spätestens 30. Mai 2025, 10 Uhr, unter presse.hza-hamburg@zoll.bund.de an. Eine kurzfristige Teilnahme ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen des Terminals nicht möglich.

