Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Wohnung während Gartenarbeit

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025 ereignet sich zwischen 15.00 und 16.15 Uhr in einem Wohngebiet in Waldrandlage in Mainz-Gonsenheim ein Wohnungseinbruch, während die Bewohnerin im Garten mit Rasenmähen beschäftigt ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen betritt eine bislang unbekannte Person unbemerkt das Wohnhaus und durchwühlt mehrere Räume. Dabei werden Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erst im Nachhinein wird der Frau bewusst, dass sie während der Tat von einer unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Diese stand auf dem Bürgersteig und gab an, eine Familie zu suchen. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Täter oder einen möglichen Komplizen handelt.

Personenbeschreibung:

- männlich, ca. 20 Jahre alt - etwa 180 cm groß - dunkle Haare

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitag zwischen 15.00 und 16.15 Uhr in dem Wohngebiet in Mainz-Gonsenheim oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell