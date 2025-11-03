Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung vor Eventlocation in der Holzhofstraße

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kommt es gegen 01:30 Uhr in der Holzhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Eventlocation.

Im Rahmen der Streifentätigkeit werden eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzungen auf eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einem Türsteher aufmerksam. Die Einsatzkräfte verlegen umgehend zu dem Ereignisort und treffen dort auf mehrere beteiligte Personen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kommt es zunächst in den Räumlichkeiten des Clubs zu einer sexuellen Belästigung. Ein Mann berührt dabei eine Frau unsittlich am Gesäß. Der Vorfall wird von deren Freundinnen beobachtet und den Türstehern der Eventlocation gemeldet. Daraufhin begleiten die Türsteher den Tatverdächtigen und dessen Begleiter zum Ausgang und erteilen ihnen Hausverbot.

Am Ausgang entwickeln sich zwischen den beiden Männern und den dort eingesetzten Türstehern zunächst verbale Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung übergehen. Hierbei wird unter anderem eine Taschenlampe als Schlagwerkzeug eingesetzt.

Beim Eintreffen der Polizei können die Streitenden voneinander getrennt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell