Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Autos gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte entwendeten einen grauen und einen weißen Opel Movano vom Gelände eines Autohauses an der Münsterstraße. Die Tat geschah zwischen 21.15 Uhr am Sonntag (25.05.25) und 5.50 Uhr am Montag (26.05.25). Von einem dritten Movano entwendeten die Täter Kennzeichen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

