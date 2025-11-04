Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: WED in Einfamilienhaus in Budenheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 03.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Budenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück und hebelten ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie das Innere des Hauses. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell