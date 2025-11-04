PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Handyverstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag, 03.11.2025, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Wormser Straße in Mainz-Weisenau Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der verbotswidrigen Nutzung von elektronischen Kommunikationsgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, während der Fahrt. Dabei wurden innerhalb rund einer Stunde sechs Handyverstöße festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:23

    POL-PPMZ: Unbekannte versuchen Balkontür am Winterhafen in Mainz aufzuhebeln

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen versucht, in eine Wohnung im Bereich Am Winterhafen in der Mainzer Innenstadt einzubrechen. Einsatzkräfte der Polizei stellten an einer beschädigten Balkontür Hebelmarken fest. Ins Innere gelangten der oder die Täter nicht. Die Tat muss sich zwischen 20.10.2025 und Montag, 03.11.2025, ereignet ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:14

    POL-PPMZ: WED in Einfamilienhaus in Budenheim

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 03.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Budenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich auf das Grundstück und hebelten ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie das Innere des Hauses. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren