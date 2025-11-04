POL-PPMZ: Mehrere Handyverstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt
Mainz (ots)
Am Montagnachmittag, 03.11.2025, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Wormser Straße in Mainz-Weisenau Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der verbotswidrigen Nutzung von elektronischen Kommunikationsgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, während der Fahrt. Dabei wurden innerhalb rund einer Stunde sechs Handyverstöße festgestellt.
