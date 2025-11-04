Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dreiste Zechbetrüger in Linienbus in Mainz gestellt

Mainz (ots)

Wegen Zechbetrugs müssen sich nun zwei 33 und 40 Jahre alte Männer verantworten, die am Montagnachmittag in einem Restaurant am Gutenbergplatz Essen bestellten und anschließend, ohne zu bezahlen, wieder gingen.

Gegen kurz vor 17 Uhr meldete eine Person der Polizei den Zwischenfall per Notruf. Demnach hätten sich zwei Männer in den Außenbereich eines Lokals gesetzt und Essen bestellt. Kurz nachdem ihnen das Essen serviert wurde, standen die Personen plötzlich auf, und gingen mit den Tellern und dem darauf befindlichen Essen in Richtung Schillerplatz. Als sie ein Zeuge darauf ansprach, reagierten die Männer nicht, stellten die Teller auf eine Mülltonne und gingen weiter in Richtung Schillerplatz. Dort stiegen die Beschuldigten in einen Linienbus.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei konnten den Bus anhalten und die beiden Beschuldigten in Empfang nehmen. Diese hatten Atemalkoholwerte von 1,7 und 3,4 Promille. Entsprechende Strafanzeigen wegen des Zechbetrugs wurden geschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell