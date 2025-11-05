Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Mainzer Altstadt gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, den 4. November 2025, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Schusterstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der Ladendetektiv des Kaufhauses einen Mann, der in der Parfümabteilung ein goldenes Parfümfläschchen in seine Jackentasche steckte und das Geschäft anschließend verließ, ohne den Artikel zu bezahlen. Der Detektiv folgte dem Tatverdächtigen bis in die Klarastraße, wo er ihn ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Der Beschuldigte räumte gegenüber den eingesetzten Polizeikräften den Diebstahl ein, verweigerte jedoch weitere Angaben zur Tat. Das entwendete Parfüm im Wert von rund 180 Euro wurde an das Kaufhaus zurückgegeben. Gegen den Mann wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

