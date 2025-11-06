Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

In Mainz-Hechtsheim ist es zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen.

Im ersten Fall brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 17:00 Uhr und Dienstag, 04.11.2025, 20:45 Uhr im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses im Tannenweg eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude. Anschließend flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt.

Am Mittwoch, 05.11.2025, zwischen 08:00 Uhr und 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Falkensteiner Straße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell