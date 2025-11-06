PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

In Mainz-Hechtsheim ist es zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen.

Im ersten Fall brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 17:00 Uhr und Dienstag, 04.11.2025, 20:45 Uhr im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses im Tannenweg eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude. Anschließend flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt.

Am Mittwoch, 05.11.2025, zwischen 08:00 Uhr und 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Falkensteiner Straße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:26

    POL-PPMZ: In Kellerabteile in Mainzer Altstadt eingebrochen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen 15.10.2025 und Dienstag, 04.11.2025, in einem Wohngebäude in der Holzstraße in der Mainzer Altstadt in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem drei Fahrräder. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:19

    POL-PPMZ: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in Mainzer Altstadt gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstag, den 4. November 2025, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Schusterstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der Ladendetektiv des Kaufhauses einen Mann, der in der Parfümabteilung ein goldenes Parfümfläschchen in seine Jackentasche steckte und das Geschäft ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Altstadt - Zeugen gesucht

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstag, den 04. November 2025, kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Neubrunnenstraße, Ecke Hintere Bleiche, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter hatte seinen Pkw in Längsaufstellung unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand der Neubrunnenstraße abgestellt. Hinter diesem Fahrzeug parkte eine Mercedes A-Klasse, ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren