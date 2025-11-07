Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung nach Verkehrskonflikt - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Goethestraße in der Mainzer Neustadt zu einer Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einem Verkehrsvorgang.

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Rheinallee und beabsichtigte, nach links in die Moltkestraße abzubiegen. In diesem Moment näherten sich zwei männliche Personen auf einem E-Scooter und nahmen ihm die Vorfahrt, wodurch sie den Abbiegevorgang blockierten.

Es entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen den Beteiligten. Im Verlauf des Konflikts schlug einer der Männer auf die Motorhaube des Pkw. Nachdem der E-Scooter langsam weiterfuhr, setzte der Geschädigte seinen Abbiegevorgang fort. Beim Passieren schlug der genannte Beschuldigte den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Anschließend entfernten sich die beiden Männer über den Goethepark in unbekannte Richtung.

Die Identität der Beschuldigten ist bislang nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell