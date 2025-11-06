PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf der Rheinallee

Mainz (ots)

Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kommt es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Person verletzt wird.

Ein 17-jähriger Radfahrer ist auf dem Fahrradschutzstreifen der Rheinallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fährt ein Freund ebenfalls mit dem Fahrrad. Zur gleichen Zeit nähert sich ein anderer Radfahrer - ein 24-jähriger Mann - auf demselben Schutzstreifen, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stadtauswärts.

In Höhe der Hausnummer 197 hat der 24-Jährige technische Probleme mit seiner Gangschaltung und wendet kurzzeitig den Blick von der Fahrbahn ab. In der Folge kommt es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Beide stürzen zu Boden und erleiden Verletzungen. Die Fahrräder sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Der 17-jährige Radfahrer wird mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung und Beleidigung in Baufachmarkt

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kam es gegen 15:45 Uhr in einem Baufachmarkt in der Rheinallee zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann einen 25-jährigen Mainzer körperlich und verbal attackierte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung spuckte der 20-Jährige dem Geschädigten ins Gesicht. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz-Hechtsheim

    Mainz (ots) - In Mainz-Hechtsheim ist es zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. Im ersten Fall brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 17:00 Uhr und Dienstag, 04.11.2025, 20:45 Uhr im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses im Tannenweg eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude. Anschließend flohen der oder die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:26

    POL-PPMZ: In Kellerabteile in Mainzer Altstadt eingebrochen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen 15.10.2025 und Dienstag, 04.11.2025, in einem Wohngebäude in der Holzstraße in der Mainzer Altstadt in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem drei Fahrräder. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren