Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf der Rheinallee

Mainz (ots)

Am Mittwoch, dem 05. November 2025, kommt es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Person verletzt wird.

Ein 17-jähriger Radfahrer ist auf dem Fahrradschutzstreifen der Rheinallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fährt ein Freund ebenfalls mit dem Fahrrad. Zur gleichen Zeit nähert sich ein anderer Radfahrer - ein 24-jähriger Mann - auf demselben Schutzstreifen, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stadtauswärts.

In Höhe der Hausnummer 197 hat der 24-Jährige technische Probleme mit seiner Gangschaltung und wendet kurzzeitig den Blick von der Fahrbahn ab. In der Folge kommt es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Beide stürzen zu Boden und erleiden Verletzungen. Die Fahrräder sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Der 17-jährige Radfahrer wird mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

