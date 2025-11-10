Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach Brand in Supermarkt in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Am Montag, 10.11.2025, um 03:12 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Mainz ein Brand in einem Supermarkt in der Nestlestraße in Mainz-Mombach gemeldet.

Die anwesenden Anwohner konnten aus dem Gebäude gebracht werden. Eine 40-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Die übrigen Anwohner blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise im genannten Sachverhalt zur genannten Uhrzeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

