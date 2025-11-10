PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach Brand in Supermarkt in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Am Montag, 10.11.2025, um 03:12 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Mainz ein Brand in einem Supermarkt in der Nestlestraße in Mainz-Mombach gemeldet.

Die anwesenden Anwohner konnten aus dem Gebäude gebracht werden. Eine 40-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Die übrigen Anwohner blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise im genannten Sachverhalt zur genannten Uhrzeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:22

    POL-PPMZ: Handysünder legt bei Verkehrskontrolle in Mainz gefälschten Führerschein vor

    Mainz (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz haben am Sonntagnachmittag, 09.11.2025, einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert, der zuvor augenscheinlich während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Im Verlauf der Maßnahme stellte sich sein vorgelegter Führerschein schließlich noch als Totalfälschung heraus. Der Mann fuhr gegen kurz nach 15:00 Uhr mit ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 23:15

    POL-PPMZ: Ziviler Polizeibeamter von Mainzer Fans angegriffen

    Mainz (ots) - Am 09.11.25 gegen 17:00 Uhr wurde ein in zivil im Fußballeinsatz befindlicher Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einer 8-köpfigen Personengruppe angegriffen und leicht verletzt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte eine passende Personengruppe im Bereich der Grünanlage an der Kaiserstraße angetroffen und kontrolliert werden. Die Tätergruppe ist der Mainzer Fanszene zuzuordnen. Die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:54

    POL-PPMZ: Eigentümer erkennt gestohlenes Fahrrad auf offener Straße wieder

    Mainz-Mombach (ots) - Anfang dieser Woche wurde einem 48-jährigen Mainzer sein Fahrrad aus dem Vorgarten entwendet. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 23:30 Uhr, begegnete der Geschädigte in der Suderstraße im Stadtteil Mainz-Mombach zwei männlichen Personen, die mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs waren. Der Mann sprach die beiden Personen an und es wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren