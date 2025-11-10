PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handysünder legt bei Verkehrskontrolle in Mainz gefälschten Führerschein vor

Mainz (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz haben am Sonntagnachmittag, 09.11.2025, einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert, der zuvor augenscheinlich während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Im Verlauf der Maßnahme stellte sich sein vorgelegter Führerschein schließlich noch als Totalfälschung heraus.

Der Mann fuhr gegen kurz nach 15:00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Große Bleiche entlang. In Höhe der Einmündung zur Zanggasse wurde der Mann von den Einsatzkräften beim Nutzen seines Mobiltelefons beobachtet. In der anschließenden Verkehrskontrolle legte der Mann einen französischen Führerschein vor. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei jedoch um eine Totalfälschung.

Der Autoschlüssel sowie der gefälschte Führerschein wurden sichergestellt sowie entsprechende Schritte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

