Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Traktorfahrer nimmt BMW-Fahrer die Vorfahrt

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der Kreisstraße K 3025 nahe Hermaringen.

Ulm (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Traktor einen asphaltierten Feldweg im Bereich "Weißer Berg" bzw. "Benzenberg" in Richtung Hermaringen. Gegen 19.20 Uhr näherte sich der Traktorfahrer der Einmündung in die K 3025 und verringerte die Fahrgeschwindigkeit, da sich ein vorfahrtsberechtigter Pkw BMW der Einmündung näherte.

Aus bislang ungeklärten Gründen beschleunigte der Traktorfahrer wieder und fuhr in die Kreisstraße ein. In diesem Moment krachte der BMW seitlich mittig gegen den Fendt. Der Fendt driftete seitlich weg und kippte zur Seite um, der BMW selbst schleuderte nach links auf die Richtungsfahrbahn des Gegenverkehrs und blieb dort liegen.

Der Traktorfahrer wurde schwer, der 23-Jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Sachschäden dürften sich nach einer ersten vorsichtigen Schätzung auf rund 55.000 Euro belaufen.

Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle von 20.00 bis 23.30 Uhr wegen Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten voll gesperrt.

