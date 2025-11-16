PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Im Rausch gefahren - Aufgefallen ist in der Nacht auf Sonntag ein 47-Jähriger durch seine Fahrweise in Ertingen.

Ulm (ots)

Gegen 03:25 Uhr fiel der Mann einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Riedlingen auf. Er befuhr mit seinem Skoda die Riedlinger Straße und kam dabei mit beiden Reifen in den Grünstreifen. Bei der anschließenden Kontrolle war der Grund für den Fahrfehler schnell ermittelt. Den Beamten fiel starker Alkoholgeruch auf. Bei einem Alkomattest brachte es der 47-Jährige auf deutlich über 2 Promille. Er musste eine Blutentnahme erdulden. Den Führerschein des Betrunkenen beschlagnahmten die Polizisten. Der 47-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

+++++++++++++++++++ (2209950) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 11:34

    POL-UL: (BC) Attenweiler - Betrugsserie beendet

    Ulm (ots) - Aufmerksamen Bankmitarbeitern war aufgefallen, dass vom Konto des Seniors mehrere vierstellige Beträge ins Ausland überwiesen wurden. Als dann ein Schreiben eines angeblichen Notars mit der Weisung zu einer weiteren Überweisung eingegangen war, wurde die Polizei hinzugezogen. Im Gespräch konnte der Senior dann davon überzeugt werden, dass er einem Betrug aufgesessen war. Bereits mehrere Zehntausen Euro ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 11:32

    POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Vereinsheim

    Ulm (ots) - Am Samstagabend wurde festgestellt, dass in das Vereinsgebäude in der John-F.-Kennedy-Straße eingebrochen worden war. Seit Freitagabend hatte der bisher unbekannte Einbrecher einen Fensterladen so beschädigt, dass er das Fenster aufhebeln konnte. Im Inneren hatte es der Einbrecher auf Geldkassetten abgesehen. Er erbeutete einen kleinen vierstelligen Betrag. +++++++++++++++++++++++++++ 2204276 Polizeiführer ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 11:32

    POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken vom E-Scooter gefallen

    Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, hatte eine Polizeistreife zwei E-Scooter im Blick. Sie fuhren in der Söflinger Straße stadteinwärts. Im Bereich der dortigen Kirche stürzte plötzlich der 34-Jährige. Als die Beamten zur Hilfe kamen, wollte er davonrennen. Die Beamten waren aber schneller und hatten ihn gleich wieder. Als der Mann sich dagegen wehrte, wurden ihm die Hände gefesselt. Jetzt war auch klar, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren