Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Im Rausch gefahren - Aufgefallen ist in der Nacht auf Sonntag ein 47-Jähriger durch seine Fahrweise in Ertingen.

Ulm (ots)

Gegen 03:25 Uhr fiel der Mann einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Riedlingen auf. Er befuhr mit seinem Skoda die Riedlinger Straße und kam dabei mit beiden Reifen in den Grünstreifen. Bei der anschließenden Kontrolle war der Grund für den Fahrfehler schnell ermittelt. Den Beamten fiel starker Alkoholgeruch auf. Bei einem Alkomattest brachte es der 47-Jährige auf deutlich über 2 Promille. Er musste eine Blutentnahme erdulden. Den Führerschein des Betrunkenen beschlagnahmten die Polizisten. Der 47-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

