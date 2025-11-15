Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken vom E-Scooter gefallen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, hatte eine Polizeistreife zwei E-Scooter im Blick. Sie fuhren in der Söflinger Straße stadteinwärts. Im Bereich der dortigen Kirche stürzte plötzlich der 34-Jährige. Als die Beamten zur Hilfe kamen, wollte er davonrennen. Die Beamten waren aber schneller und hatten ihn gleich wieder. Als der Mann sich dagegen wehrte, wurden ihm die Hände gefesselt. Jetzt war auch klar, warum der Mann den Kontakt mit der Polizei scheute. Er war erheblich betrunken. Als dann auch ein Polizeihund neben ihm stand, ließ er die Maßnahmen der Polizei über sich ergehen. Ein Alkotest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

Auch sein 34-jähriger Kumpel war alkoholisiert. Sein Alkoholwert ist aber ein Verstoß gegen die 0,5 Promille Regelung, weshalb er eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit bekommt.

