Bei einer Durchsuchung in Göppingen fand die Polizei am Donnerstag eine Cannabis-Plantage.

Beamtinnen und Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ulm durchsuchten eine Wohnung und ein Gartengrundstück eines 40-jährigen Mannes. Dieser stand im Verdacht unerlaubt große Mengen Cannabis zu besitzen und anzubauen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei knapp 800 Gramm Cannabis, 17 Cannabispflanzen sowie eine scharfe Schusswaffe und weitere Beweismittel. Die Pflanzen wurden in einem Gewächshaus gezüchtet und waren bis zu 2,5 Meter hoch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Mann wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz und das Waffengesetz dauern an.

