Am Dienstag oder Mittwoch stahl ein Unbekannter in Ebersbach eine Vespa.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 7 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr. Die Besitzerin hatte ihre Vespa in Bahnhofsnähe in der Hardtstraße abgestellt. Ein Unbekannter knackte den Roller und nahm ihn mit. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07163-10030. An dem Kleinkraftrad der Marke Piaggio ist das grüne Versicherungskennzeichen 384 WGY angebracht.

