Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - An der Ampel aufgefahren
Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ehingen.

Ulm (ots)

Eine 74-jährige KIA-Fahrerin und ein 50-jähriger VW-Fahrer befuhren gegen 10.30 Uhr die Riedlinger Straße in Richtung B465 und näherten sich der Kreuzung zur Alemannenstraße. Der 50-jährige Fahrer bremste an der Ampel ab. Die hinter ihm fahrende 74-Jährige bemerkte das Bremsmanöver wohl zu spät und fuhr auf den VW des Mannes auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der 50-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die 74-Jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

++++ 2191634 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

