POL-UL: (UL) Ehingen - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ehingen.

Eine 74-jährige KIA-Fahrerin und ein 50-jähriger VW-Fahrer befuhren gegen 10.30 Uhr die Riedlinger Straße in Richtung B465 und näherten sich der Kreuzung zur Alemannenstraße. Der 50-jährige Fahrer bremste an der Ampel ab. Die hinter ihm fahrende 74-Jährige bemerkte das Bremsmanöver wohl zu spät und fuhr auf den VW des Mannes auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der 50-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die 74-Jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

