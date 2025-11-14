Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich zwei Lasterfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Gutenzell-Hürbel.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Actros Betonmischer in der Edelbeurer Straße / K7510. Dort kam ihm ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes Atego entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide wohl nicht möglichst weit rechts und streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden an den Lastern auf jeweils 200 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++2191322(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell