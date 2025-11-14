Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Auto zerkratzt

Ein Unbekannter beschädigte von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto in Kirchdorf an der Iller.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 10 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen weißen VW Polo im Veilchenweg. Der Täter verursachte mit einem spitzen Gegenstand zwölf Kratzer auf beiden Fahrzeugseiten und an der Front des Pkw. Der Polizeiposten Ochsenhausen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07352/202050 entgegen. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

