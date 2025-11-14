POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Fehler beim Ausparken
Beim Ausfahren aus einem Grundstück stießen zwei Autofahrerinnen am Donnerstag in Giengen zusammen.
Ulm (ots)
Um 8.45 Uhr passierte der Unfall im Teckweg. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Renault von einem Grundstück rückwärts auf die Straße ein. Zeitgleich parkte auch eine 71-Jährige mit ihrem Mercedes rückwärts vom Grundstück aus. Beide ließen ihre Sorgfaltspflicht außer Acht und stießen mit ihren Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.
++++2190998 (BK)
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell