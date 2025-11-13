Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Giengen - Einbruch bei Gaststätten

Am frühen Donnerstagmorgen hatten es Unbekannte auf das alte Speiseöl eines Schnellrestaurants abgesehen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr waren Einbrecher in der Straße Am Bühlfeld zu Gange. Dort hebelten sie die Garage eines Restaurants auf. In der fanden die Täter eine mit rund 300 Litern Speisefett gefüllte Mülltonne. Die luden sie vermutlich in ein Fahrzeug und flüchteten. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07322/96530.

Zu einem ähnlichen Diebstahl kam er bereits vor rund zwei Wochen. In der Nacht vom 30.10.25 auf 31.10.25 stahlen Unbekannte bei einem Schnellrestaurant in der Nördlinger Straße in Heidenheim mehrere Tonnen altes Frittieröl. Das lagerte ebenfalls in einer Garage. Die Polizei prüft bei ihren Ermittlungen mögliche Tatzusammenhänge.

